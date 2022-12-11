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20:30, 11 декабря 2022 года

Гемодиализный центр под угрозой закрытия, елка раздора и новые десятиэтажки: дайджест новостей Орловской области за 5 -11 декабря

Вспоминаем, что интересного произошло в Орле и области за прошедшую неделю.


Мы собрали для вас недельный дайджест новостей. Вспоминаем, что интересного и важного произошло в Орле и области за прошедшую семидневку с 5 по 11 декабря. 

В Орле гемодиализный центр может закрыться для 50 пациентов

Жители элитной многоэтажки по улице Красноармейской выступили против размещения в их доме медицинского учреждения. Что будет дальше? Разбиралась наша съемочная группа.

Орловская область получит 12 машин скорой помощи и 10 школьных автобусов

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Автомобили скорой помощи будут относиться к классу "В". Это машины, предназначенные для проведения лечебных мероприятий СМП силами врачебной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

Пенсионерка из Орла устроилась на работу, чтобы помочь участникам СВО

Раиса Логвинова трудится гардеробщицей в поликлинике.

Орловчанка решила стать надежным тылом и плечом для ребят, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Женщина планирует отправлять зарплату на помощь бойцам. Она трудится с 1 ноября.

Елка-"вертолет" разделила жителей орловского микрорайона на два лагеря

Оригинальный новогодний арт-объект раньше находился в Детском парке и возле Городского центра культуры, но в этот раз елку решили установить у КДЦ "Металлург". У некоторых горожан к ней возникли вопросы. 

В Наугорском микрорайоне Орла построят пять 10-этажных домов

Они вырастут на месте старенькихдвухэтажек. Благодаря проекту комплексного развития территорий, жители останутся в том же районе, но сменят свои квартиры на новое жилье.

В Орловской области новорожденных будут проверять на наличие 36 тяжелых заболеваний

Ранее неонатальный скрининг охватывал лишь пять групп.  С начала 2023 года по всей стране медики будут исследовать малышей на наследственные и врожденные заболевания. Данные помогут выявить тяжелые болезни на ранней стадии и начать быстрее оказывать помощь.

В Орловской области респираторными вирусными инфекциями болеют почти 8 тысяч человек

Орловцы подхватили ОРВИ, грипп и коронавирус. Начинают закрываться на карантин школы и классы: из-за высокой заболеваемости детей отправляют на удаленку. 




Ольга СУПОНЕВА
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