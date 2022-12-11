Гемодиализный центр под угрозой закрытия, елка раздора и новые десятиэтажки: дайджест новостей Орловской области за 5 -11 декабря

Вспоминаем, что интересного произошло в Орле и области за прошедшую неделю.

Мы собрали для вас недельный дайджест новостей. Вспоминаем, что интересного и важного произошло в Орле и области за прошедшую семидневку с 5 по 11 декабря.









Жители элитной многоэтажки по улице Красноармейской выступили против размещения в их доме медицинского учреждения. Что будет дальше? Разбиралась наша съемочная группа.





Орловская область получит 12 машин скорой помощи и 10 школьных автобусов



Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.



Автомобили скорой помощи будут относиться к классу "В". Это машины, предназначенные для проведения лечебных мероприятий СМП силами врачебной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.



Пенсионерка из Орла устроилась на работу, чтобы помочь участникам СВО





Раиса Логвинова трудится гардеробщицей в поликлинике.

Орловчанка решила стать надежным тылом и плечом для ребят, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Женщина планирует отправлять зарплату на помощь бойцам. Она трудится с 1 ноября.



Оригинальный новогодний арт-объект раньше находился в Детском парке и возле Городского центра культуры, но в этот раз елку решили установить у КДЦ "Металлург". У некоторых горожан к ней возникли вопросы.

Они вырастут на месте старенькихдвухэтажек. Благодаря проекту комплексного развития территорий, жители останутся в том же районе, но сменят свои квартиры на новое жилье.





В Орловской области новорожденных будут проверять на наличие 36 тяжелых заболеваний



Ранее неонатальный скрининг охватывал лишь пять групп. С начала 2023 года по всей стране медики будут исследовать малышей на наследственные и врожденные заболевания. Данные помогут выявить тяжелые болезни на ранней стадии и начать быстрее оказывать помощь.



