Гемодиализный центр под угрозой закрытия, елка раздора и новые десятиэтажки: дайджест новостей Орловской области за 5 -11 декабря

|Главная » Новости
20:30, 11 декабря 2022 года
Гемодиализный центр под угрозой закрытия, елка раздора и новые десятиэтажки: дайджест новостей Орловской области за 5 -11 декабряВспоминаем, что интересного произошло в Орле и области за прошедшую неделю.
Мы собрали для вас недельный дайджест новостей. Вспоминаем, что интересного и важного произошло в Орле и области за прошедшую семидневку с 5 по 11 декабря.
В Орле гемодиализный центр может закрыться для 50 пациентов
Жители элитной многоэтажки по улице Красноармейской выступили против размещения в их доме медицинского учреждения. Что будет дальше? Разбиралась наша съемочная группа.
Орловская область получит 12 машин скорой помощи и 10 школьных автобусов
Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Автомобили скорой помощи будут относиться к классу "В". Это машины, предназначенные для проведения лечебных мероприятий СМП силами врачебной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.
Пенсионерка из Орла устроилась на работу, чтобы помочь участникам СВО
Раиса Логвинова трудится гардеробщицей в поликлинике.
Орловчанка решила стать надежным тылом и плечом для ребят, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Женщина планирует отправлять зарплату на помощь бойцам. Она трудится с 1 ноября.
Оригинальный новогодний арт-объект раньше находился в Детском парке и возле Городского центра культуры, но в этот раз елку решили установить у КДЦ "Металлург". У некоторых горожан к ней возникли вопросы.
В Наугорском микрорайоне Орла построят пять 10-этажных домов
Они вырастут на месте старенькихдвухэтажек. Благодаря проекту комплексного развития территорий, жители останутся в том же районе, но сменят свои квартиры на новое жилье.
В Орловской области новорожденных будут проверять на наличие 36 тяжелых заболеваний
Ранее неонатальный скрининг охватывал лишь пять групп. С начала 2023 года по всей стране медики будут исследовать малышей на наследственные и врожденные заболевания. Данные помогут выявить тяжелые болезни на ранней стадии и начать быстрее оказывать помощь.
Орловцы подхватили ОРВИ, грипп и коронавирус. Начинают закрываться на карантин школы и классы: из-за высокой заболеваемости детей отправляют на удаленку.
Ольга СУПОНЕВА