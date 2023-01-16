Карта укрытий на случай ЧС, возгорание в школе, место для сквера Героям Донбасса: дайджест новостей Орловской области за 9 -15 января

Вспоминаем, что важного и интересного произошло в Орле и области за прошедшую неделю.

По традиции, ГТРК "Орел" собрала для читателей недельный дайджест новостей. Вспоминаем, что интересного и важного произошло в Орловской области за прошедшую неделю 9-15 января.









9 января, около восьми часов утра, в школе №30 города Орла сработала пожарная сигнализация. Педагогический состав сработал слаженно и вывел ребят из здания.

– Благодаря оперативным и грамотным действиям до прибытия пожарных, в течение нескольких минут, были эвакуированы 600 учеников и 45 работников учебного заведения, - прокоментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЙ ТАРИФ НА ОПЛАТУ ДЕТСАДА



С 1 января 2023 в Орле начал действовать новый тариф по оплате детского сада. При пятидневной рабочей неделе в месяц родителям придется платить 2 390 рублей, при круглосуточном пребывании 2 690 рублей, а в группе кратковременного пребывания 11,10 рублей в час.





ДЛЯ СТРОЯЩЕЙСЯ ШКОЛЫ НА ЗЕЛЕНИНА НУЖЕН ПЕРЕСЧЕТ СМЕТЫ



Об этом сообщил мэр Юрий Парахин: новая оценка нужна из-за растущих цен на стройматериалы. Он посетил объект, на котором сейчас трудятся строители.



Как отметил градоначальник, сейчас рабочие заняты внутренней отделкой. Школа должна открыть двери к новому учебному году. Темпы возведения, по словам мэра, хорошие, как и качество работ.



СКВЕР ГЕРОЯМ ДОНБАССА ПОЯВИТСЯ В РАЙОНЕ АВТОВОКЗАЛА



Состоялось заседание комиссии по выбору места для создания сквера Героям Донбасса. Участникам встречи на выбор предложили пять территорий, однако все сошлись на мнении, что лучшей локацией станет территория в районе автовокзала.



Как ранее уже сообщала ГТРК "Орел", в нашем городе появится общественное пространство в честь защитников Донбасса. В районе автовокзала его решено обустроить по той причине, что эта точка является связующим звеном областной столицы и районов. А ведь в зоне СВО сражаются не только жители Орла, но и мужчины из разных уголков области.



КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НАЗВАЛ АНДРЕЙ КЛЫЧКОВ



Глава региона озвучил ключевые строительные объекты на Орловщине в 2023 году. Планируется завершить возведение школы на 1 225 мест на улице Зеленина, реконструкцию Красного моста. Одновременно должны начаться работы по реконструкции аэропорта "Южный", по завершению строительства Многопрофильного медцентра, или же "Титаника". Также стартует проектирование межвузовского кампуса.



СУД ПОСТАНОВИЛ ВЗЫСКАТЬ 3 МИЛЛИОНА С МЭРИИ В ПОЛЬЗУ ПОКАЛЕЧИВШЕГОСЯ СОСУЛЬКОЙ ЮНОШИ



Ледяная глыба упала на 16-летнего подростка со здания торговых рядов зимой 2022 года.

Тяжелая масса соскользнула с крыши исторического здания Торговых рядов на Гостиной, причинив подростку тяжелые травмы. Областной суд взыскал крупную семму в пользу семьи парня и его самого.



СОЗДАНА КАРТА УКРЫТИЙ НА СЛУЧАЙ ЧС



Интерактивная карта доступна на портале "Обращаем внимание". Синими кружочками отмечены укрытия, при нажатии появляются адреса и цифры, указывающие количество людей, которое сможет поместиться в нем.



Проверка и подготовка продолжается, карта будет обновляться по мере появления новых убежищ. Ранее глава региона Андрей Клычков отмечал, что Орловская область находится достаточно близко к границе, и, несмотря на то, что не является приграничным регионом, лучше перестраховаться.



