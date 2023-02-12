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20:50, 12 февраля 2023 года

Авария на водопроводе, инвестпослание, Клычков в Херсоне: дайджест новостей Орла и области с 6 по 12 февраля

Вспоминаем, что важного и интересного произошло на уходящей неделе.


По традиции, в воскресенье мы вспоминаем о самых важных и интересных событиях уходящей недели. Собрали для вас дайджест новостей с 6 по 12 февраля.

АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОДЕ

Уходящая неделя началась с крупной коммунальной аварии: в Заводском районе 6 февраля сразу в нескольких местах оказался поврежден водопровод. Тысячи жителей временно остались без водоснабжения. Однако коммунальщики справились с последствиями ЧП довольно быстро. 

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НИКОЛАЙ ЦИКОРЕВ, БЫВШИЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР

В понедельник состоялось прощание с Николаем Цикоревым, работавшим ранее заместителем губернатора Орловской области. Ему было 67 лет. С ноября 2001 Цикорев находился в должности вице-губернатора, с 2006 по 2009 года был руководителем департамента экономической политики.

ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБ ИГОРЬ СУВОРОВ

Председатель орловского отделения "Союза офицеров" возвращался с Донбасса. Но снова ступить на родную землю ему оказалось не суждено. 

Помимо активной общественной жизни, Игорь Суворов запомнился в качестве астролога. Несколько раз он становился героем наших сюжетов, в которых давал прогнозы на будущее.

В СУД УШЛО ДЕЛО БУЛЬДОЗЕРИСТА, ЗАДАВИВШЕГО ЧЕЛОВЕКА

Трагическое ЧП случилось на мусорном полигоне в июле прошлого года. Водитель спецтехники не заметил мужчину и наехал на него. Несчастный погиб. Теперь дело рассмотрит суд. 

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА В ЧЕСТЬ ДОНБАССКИХ ЛЕТЧИКОВ

В экспозиции на 15 планшетах представлены оцифрованные подлинные документы и фотоматериалы из фондовых коллекций Донецкого республиканского краеведческого музея, музея истории города Харцызска, Макеевского художественно-краеведческого музея, музея космонавта Георгия Берегового. Познакомиться можно в Военно-историческом музее.

В ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ ТОМОГРАФ

Он позволяет выполнять все диагностические процедуры, на которые рассчитан: ангиографию, КТ-исследования легких, головного мозга, позвоночника. 

АНДРЕЙ КЛЫЧКОВ ОЗВУЧИЛ ИНВЕСТПОСЛАНИЕ НА 2023 ГОД
Губернатор 9 февраля подвел итоги пятилетней работы и обозначил стратегию развития Орловщины. Он отметил, что есть серьезные достижения в инвестициях. За пять лет в экономику привлечено 328 миллиардов рублей. Только в прошлом году объем инвестиций вырос в полтора раза. Привлекательно для инвесторов прежде всего сельское хозяйство. В прошлом году объемы производства сельхозпродукции составили 147 миллиардов. Несмотря ни на какие санкции наша небольшая область сможет прокормить и себя, и других.

ПОЧТИ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ МЕДРАБОТНИКОВ ПОЛУЧИЛИ СОЦВЫПЛАТУ

Речь идет о выплатах, медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Сумма такой стимулирующей поддержки составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.

В ОРЛЕ НАЧАЛИ ПРИХОДИТЬ ПЕРВЫЕ ШТРАФЫ ЗА НЕПРИСТЕГНУТЫЙ РЕМЕНЬ

Орловские автолюбители начали получать первые штрафы за непристегнутый ремень. С 10 февраля в областном центре начала работу система фотофиксации нарушений. Ранее "Орелтранссигнал" совместно с УГИБДД использовал систему в тестовом режиме. Теперь же нарушителям придется раскошелиться на штраф. Причем считывает камера нарушения как у водителей, так и у их пассажиров. 

В БОЛХОВЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ "БОЯРЫНЯ-КАША"

Гостей, которые съехались из разных уголков региона и страны, угостили на славу. Только гречневой каши с мясом здесь наварили 170 килограмм! Подробности скоро на нашем сайте. 

АНДРЕЙ КЛЫЧКОВ ПЕРЕДАЛ ПОСЫЛКУ БОЙЦАМ ПОД ХЕРСОНАМ

Губернатор Орловской области добрался на передовую, в зону военной специальной операции под Херсон. Глава области поучаствовал в передаче крупной партии гуманитарного груза российским, в том числе и орловским, бойцам. 


 
 

 
 
 












Ольга СУПОНЕВА
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