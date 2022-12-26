Ранние каникулы, запрет на фейерверки, миллионы на помощь беженцам и подрядчик для "Титаника": дайджест новостей Орловской области за 19-25 декабря

Вспоминаем, что важного и интересного произошло в нашем регионе за прошедшую неделю.

По традиции, ГТРК "Орел" собрала для читателей недельный дайджест новостей. Вспоминаем, а если вы пропустили, то рассказываем, что важного и интересного произошло в Орловской области за прошедшую неделю 19-25 декабря.



Медцентр в Орле достроит за 3 миллиарда рублей московская фирма

Стало известно, кто займется завершением строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы. Долгострой, прозванный в народе "Титаником", должен все же открыть свои двери для пациентов стараниями московской фирмы ООО "Стрела". Сумма контракта составляет практически 3 миллиарда рублей.

Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.



Начало зимних каникул в Орловской области перенесли на 26 декабря

Ранее ребята должны были отправиться отдыхать с 29 декабря. Однако эпидобстановка внесла свои коррективы.

С нового года на Орловщине начнут выплачивать единое пособие для малообеспеченных семей



Начислять его будут с момента наступления беременности женщин и до семнадцатилетия детей.



В Орловской области запретили запуск фейерверков на Новый год

Фейерверки и салюты в новогоднюю ночь 2023 в Орловской области запретили запускать во время мероприятий, которые организуют для людей органы госвласти и местного самоуправления.



Что касается "бытовых" салютов, то физическим и юридическим лицам рекомендовано воздержаться от их запуска.

В Орле появится сквер Героев Донбасса

О планах по открытию мемориала на территории областного центра 19 декабря рассказал губернатор Андрей Клычков в рамках прямого эфира.

– Поддерживаю эту идею и думаю, что место, которое предложено – "автовокзальный сквер", напротив дома моды, - подходит. Будем предложение реализовывать в следующем году, - сказал губернатор.



Орловской области передали новые машины скорой помощи и школьные автобусы

Социальные учреждения региона получили 84 единицы техники.



Орловец нашел замурованную икону святителя Николая Чудотворца в стене дома

Мужчина передал ее в Троицкий храм Мценска. Икону многие годы считали пропавшей, а затем ее обнаружили при сносе дома. Приходу святыню подарил Юрий Новиков.



В Орле сохранили транспортные льготы на 2023 год

Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшней городского совета. Речь, в том числе, идет и о льготах, касающихся семей участников СВО.



Орловский четвероклассник помог провалившемуся в погреб мальчику

Денис Кашу получил заслуженную благодарность, за то, что ему удалось спасти сверстника.



В Орле остановился поезд Деда Мороза

Взрослые и дети посетили необычную экскурсию в передвижном музее.



Гособвинение в Орле запросило пожизненное заключение для маньяка Шаяхмедова

Шавкат Шаяхмедов был задержан после убийства маленькой Вики Гнедовой. На его счету серия жутких преступлений.

















