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19:00, 25 декабря 2022 года
Ранние каникулы, запрет на фейерверки, миллионы на помощь беженцам и подрядчик для "Титаника": дайджест новостей Орловской области за 19-25 декабряВспоминаем, что важного и интересного произошло в нашем регионе за прошедшую неделю.
По традиции, ГТРК "Орел" собрала для читателей недельный дайджест новостей. Вспоминаем, а если вы пропустили, то рассказываем, что важного и интересного произошло в Орловской области за прошедшую неделю 19-25 декабря.
Медцентр в Орле достроит за 3 миллиарда рублей московская фирма
Стало известно, кто займется завершением строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы. Долгострой, прозванный в народе "Титаником", должен все же открыть свои двери для пациентов стараниями московской фирмы ООО "Стрела". Сумма контракта составляет практически 3 миллиарда рублей.
Орловская область получит многомиллионное финансирование на размещение и питание беженцев
Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Начало зимних каникул в Орловской области перенесли на 26 декабря
Ранее ребята должны были отправиться отдыхать с 29 декабря. Однако эпидобстановка внесла свои коррективы.
С нового года на Орловщине начнут выплачивать единое пособие для малообеспеченных семей
Начислять его будут с момента наступления беременности женщин и до семнадцатилетия детей.
В Орловской области запретили запуск фейерверков на Новый год
Фейерверки и салюты в новогоднюю ночь 2023 в Орловской области запретили запускать во время мероприятий, которые организуют для людей органы госвласти и местного самоуправления.
Что касается "бытовых" салютов, то физическим и юридическим лицам рекомендовано воздержаться от их запуска.
В Орле появится сквер Героев Донбасса
О планах по открытию мемориала на территории областного центра 19 декабря рассказал губернатор Андрей Клычков в рамках прямого эфира.
– Поддерживаю эту идею и думаю, что место, которое предложено – "автовокзальный сквер", напротив дома моды, - подходит. Будем предложение реализовывать в следующем году, - сказал губернатор.
Орловской области передали новые машины скорой помощи и школьные автобусы
Социальные учреждения региона получили 84 единицы техники.
Орловец нашел замурованную икону святителя Николая Чудотворца в стене дома
Мужчина передал ее в Троицкий храм Мценска. Икону многие годы считали пропавшей, а затем ее обнаружили при сносе дома. Приходу святыню подарил Юрий Новиков.
В Орле сохранили транспортные льготы на 2023 год
Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшней городского совета. Речь, в том числе, идет и о льготах, касающихся семей участников СВО.
Орловский четвероклассник помог провалившемуся в погреб мальчику
Денис Кашу получил заслуженную благодарность, за то, что ему удалось спасти сверстника.
В Орле остановился поезд Деда Мороза
Взрослые и дети посетили необычную экскурсию в передвижном музее.
Гособвинение в Орле запросило пожизненное заключение для маньяка Шаяхмедова
Шавкат Шаяхмедов был задержан после убийства маленькой Вики Гнедовой. На его счету серия жутких преступлений.
Ольга СУПОНЕВА